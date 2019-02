Na početku smo si išli na živce, a sada ne možemo ni trenutka provesti odvojeno

Upoznali smo se vjerojatno u najstresnijem trenutku. Bilo je to prije četiri godine na pripremama za prijamni ispit na Arhitektonskom fakultetu. Kako to obično biva, na početku smo si išli jako na živce. Previše smo bili različiti. Kada su počela predavanja na fakultetu, počeli smo se sve češće družiti i tada smo shvatili da zapravo jako dobro funkcioniramo zajedno. Sada kada pogledamo unatrag, vidimo da je u našoj vezi sve išlo jako polako. Prvo smo bili poznanici, pa kolege, zatim prijatelji kojima je bilo nezamislivo da se zaljube. Nakon šestomjesečnog prijateljstva, odlučili smo si dati i ljubavnu šansu. Bila je to najbolja odluka ikada.

Kako izgleda veza studenata Arhitektonskog fakulteta? Točno ovako: odemo na faks, vratimo se doma i učimo. I tako sve dok ne zaspimo. Da nismo na istom fakultetu, bilo bi nam jako teško održavati vezu s obzirom na to da u našim životima pojam slobodnog vremena ne postoji. No ide nam u prilog to što Matija živi blizu fakulteta, tako da imamo gdje provoditi vrijeme – učeći, naravno! No često nemamo vremena za neke obične stvari poput odlaska u kino, na kavu ili u dugu šetnju.

Dora: Matija me iznenadio putovanjem na otvorenje Bijenala arhitekture u Veneciji. To je bilo stvarno romantično.

Svako malo pomislimo kako je baš dobro imati nekog samo svog. Kada smo zajedno osjećamo se maksimalno opušteno i bez ikakve zadrške možemo raditi što god želimo jedno pred drugim. Nekad se znamo odjednom ustati od radnog stola i ludirati uz glazbu, vrištati iz sveg glasa i pjevati, bez ikakvog srama. Uvijek smo puni ideja i onog što bismo mogli učiniti. Tako znamo, na primjer, u dva ujutro krenuti na Sljeme opremljeni McDonald’som.

Matija: Trebao sam predati jedan projekt na fakultetu, a Dora je bolesna dojurila u pola osam ujutro da mi pomogne. Taj dan je ona zakasnila na faks.

Što si značimo? Sve! Međusobno smo si velika podrška i potpora. Nadopunjujemo se. Jer nismo samo cura i dečko nego i najbolji prijatelji, koji ne mogu zamisliti dan jedno bez drugoga.